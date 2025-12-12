オリックス・太田椋内野手が１２日、大阪・舞洲の球団施設で契約交渉に臨み、３８００万円増の年俸７０００万円でサインした（金額は推定）。「去年に比べてもう一段階、レベルアップできたと思うので、来年は今年以上の成績を残せるように頑張ります」と充実感をにじませた。天理から２０１８年のドラフト１位で入団し、プロ７年目の今季は正二塁手として自身初の規定打席に到達。１１３試合でリーグ４位の打率２割８分３厘、