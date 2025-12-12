今年度の野球殿堂入りを果たした阪神・掛布雅之OB会長（70）の「野球殿堂入りを祝う会」（協賛・大拓興産、明輝コーポレーション）が12日、帝国ホテル大阪で200人を集めて行われた。掛布OB会長は「テストを受けて阪神に入団したときの、1年目の年俸は84万円。1年で給料が100倍となって、楽しかった野球の怖さもそのときに感じた。怖いからこそ、準備することが大切だと取り組んできた。85年に優勝して吉田監督から『ウチには日