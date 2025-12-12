日本高野連は１２日、来春の第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）に出場する２１世紀枠の各地区候補９校を発表した。東海からは、秋季大会４強の四日市が候補校に選出された。候補９校から、来年１月３０日の選考委員会で２校を最終決定する。三重県内屈指の進学校で、文部科学省から「スーパーサイエンスハイスクール（ＳＳＨ）」という未来を担う科学技術系人材を育てる取り組みを行う高校に指定されてい