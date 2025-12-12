第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）が２０２６年１月２、３日に行われる。５区の選手が小田原中継所を出発して３キロ過ぎに差し掛かるのが「函嶺洞門（かんれいどうもん）」だ。テレビ中継でも各校のタイム差を紹介する際などに紹介されるポイントである。「函嶺」とは、箱根山の別名だ。「箱根の山は天下の険函谷関（かんこくかん）も物ならず」。滝廉太郎作曲の唱歌「箱根八里」の歌詞の冒頭で引き合い