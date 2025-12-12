公益財団法人 日本漢字能力検定協会は12月12日、今年一年の世相を表す漢字一字が「熊」に決まったことを発表した。11月1日〜12月9日、2025年の世相を表す漢字一字とその理由を全国から募集し、応募189,122票の中から23,346票(12.34%)を集め、初の1位に選ばれた。第2位の「米」(23,166票)との票数差はわずか180票(0.09 ポイント差)。京都・清水寺の森清範貫主の揮毫により発表され、奉納の儀式が行われた。2024年「今年の漢字」第1