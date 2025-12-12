スターバックスコーヒーは12月13日、京都市の3店舗で、2026年の干支アイテムが入った「縁起物チャーム」(税込2,700円)を発売する。「縁起物チャーム」とは、1859年に京都で創業した「島田耕園人形工房」と共同開発した商品。チャームのデザインは、招き猫や駒犬など数種類あるがカプセルに入っているため、購入するまで中身が分からない仕様となっている。定番アイテムの3つの商品に、今回「丙午歳干支土鈴(ひのえうまどしえとどれ