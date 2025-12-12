ボーイズグループMBLAQ（エムブラック）出身のミルに結婚説が浮上した。【画像】ミルの姉、顔面が“満身創痍”12月12日、ある韓国メディアはミルが12月21日、京畿道城南市の某所で1歳年上の一般女性と結婚式を挙げると報じた。報道によると、2人は長い時間をかけて築いてきた信頼と絆をもとに、夫婦としての新たな一歩を踏み出すことを決めたという。結婚を控え、ミルの実姉で女優のコ・ウナも、祝福と応援を送っていると伝えられ