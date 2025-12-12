１２日、海南商業宇宙発射場から打ち上げられる運搬ロケット「長征１２号」。（文昌＝新華社記者／蒲暁旭）【新華社文昌12月12日】中国は12日午前7時0分（日本時間同8時0分）、衛星インターネット用低軌道衛星群の第16陣を搭載した運搬ロケット「長征12号」を海南省文昌市の海南商業宇宙発射場から打ち上げた。衛星は予定の軌道に投入され、打ち上げは成功した。１２日、海南商業宇宙発射場から打ち上げられた運搬ロケット「長征