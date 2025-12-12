2033年度の再開場を目指す国立劇場ですが、運営する日本芸術文化振興会は12日、事業者からの引き渡しの期限を1年9か月、2036年までさらに伸ばす新たな方針を明らかにしました。国立劇場は、老朽化による建て替えのため2023年10月に閉場し、当初は2029年の再開場を目指していました。2度の入札でも事業者は決まらず、国は今年度中に再度入札を行い、2033年度の再開場を目指しています。運営する日本芸術文化振興会は12日、新たな再