難聴と目眩（めまい）による体調不良のため、年内の活動休止を発表していたモデル・俳優の坂上未優さんが、自身のXを更新。病院での受診結果について報告しました。【写真を見る】【坂上未優】活動休止発表後に病状を報告「すぐには改善せずここ数日はほとんど寝たきりの生活が続いています」坂上さんは、難聴の診断結果について、「左耳は 高度難聴、右耳は 中等度難聴まで聴力が低下しており、以前より数値が下がっているとの