北九州市で中学3年の男女が殺傷された事件から14日で1年となるのを前に、亡くなった中島咲彩さん＝当時（15）＝の父親が12日、コメントを公表した。「咲彩がいなくなって過ごす日々は、変わらず受け入れ難いものであり、咲彩がいたらどんな高校生になっていて、どんなに楽しい生活を送ることができただろうと思う毎日です」と心境をつづった。