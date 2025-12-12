政府・自民党は、来年度の税制改正でいわゆる「年収の壁」を、国民民主党が求める178万円に引き上げる方針を固めたことがわかりました。【映像】「年収の壁」引き上げの方針を示す自民・小野寺税調会長「178を目指して誠意をもって対応するということでありますので、今日はその議論をさせていただきたい」（自民・小野寺税調会長）所得税がかかり始める「年収の壁」は、今年から年収200万円以下の場合には160万円に引き上げら