帝国データバンクの発表によると2025年上半期、保育園の倒産や休廃業は22件。前年同期の13件を大幅に上回っており、年間を通すと過去最多を更新する可能性が高い。【写真】奈良県で開催されている野外保育イベント「親子園」これは待機児童が社会問題となった2010年代から行政の政策により施設数が急増したが、少子化の影響で園児の確保が困難になったことが要因とされる。そんな難局に置かれた保育業界だが、保育士たちの中にはこ