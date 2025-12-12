身近な交通手段の一つである自転車は、人々の生活に欠かせない存在です。しかし習得にはハードルがあり、子どもの頃から乗れないまま大人になり、残念に思う多くの人がいます。こうした「大人になっても自転車に乗れない」というニッチな市場に注目し、中国東部の浙江省杭州市では先ごろ、「大人向け自転車乗り方指導出張サービス」が登場し、注目を集めています。「800元（約1万8000円）で必ず習得できる」という価格設定や柔軟な