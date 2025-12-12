Image: ZOOM 最近はデジタルミキサー全盛ですが、アナログミキサーの操作感は直感的で、いまだに手放せないという人も多いかと思います。デジタルミキサーって1つの操作子に複数のパラメーターが割り振られていて、いちいち呼び出しが面倒だったり、ストリップが少ないタイプだと同時に複数チャンネルの操作ができなかったりと、即興性に欠けるんですよね。一方でシーンの保存やパラメータ