俳優の石丸幹二（60）が12日、自身のインスタグラムを更新。貴重なオフショットを披露した。この日、今年の漢字が「熊」と発表されたことを受け「つい先ほど発表がありましたね。私と言えば、今年の漢字は『赤』！」と投稿。赤い大黒頭巾に赤いちゃんちゃんこ姿の写真を公開した。この投稿にファンは歓喜。「貴重なお写真ありがとうございます」「似合っていらっしゃいますよ」「還暦！？絶対見えないですこんなに若い60