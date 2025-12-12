俳優の舘ひろし（75）が12日、都内で行われた『石原裕次郎生誕90周年祭』オープニングセレモニーにSPゲストとして登場した。石原裕次郎さん、そして親分と仰ぐ渡哲也さんへの思いを語った。【写真】カッコイイ…！スーツ姿できめた舘ひろし昭和を代表する大スター、石原裕次郎の生誕90周年を記念した『石原裕次郎生誕90周年祭』では、石原さんが出演した映画、テレビドラマ関連の展示物をはじめ、石原さん関連のCD・DVD、関連