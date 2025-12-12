日本サッカー協会(JFA)は12日、U-18サッカー日本代表の2025SBSカップ国際ユースサッカーのメンバーとスケジュールを発表しました。15日からトレーニングに入るU-18日本代表は、第1戦は18日に静岡ユース、第2戦は20日にU-18スペイン代表、第3戦は21日にU-18オーストラリア代表と対戦します。メンバーにはJ1王者の鹿島アントラーズのFW徳田誉選手やDF佐藤海宏選手が名前を連ねます。徳田選手は3月に行われたU-20日本代表の試合で負傷