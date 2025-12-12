１２日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日終値比６８７円７３銭（１・３７％）高の５万８３６円５５銭だった。３日ぶりに値上がりした。前日の米株式市場で、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利下げで景気が下支えされるとの期待からダウ平均株価（３０種）が約１か月ぶりに最高値を更新した。東京市場もこの流れを受け、午前の取引では一時、前日終値に比べ９００円超上昇した。一方、米半導体大手