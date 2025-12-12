俳優の舘ひろし（75）が12日に都内で行われた「石原裕次郎生誕90周年祭」オープニングセレモニーに出席した。昭和の大スター石原裕次郎さんの生誕90周年を記念した特別催事。石原さんの出演作に関する展示品をはじめ、オリジナルグッズやコラボグッズの販売も行われる。「西部警察」の音楽がかかる会場に、舘はスペシャルゲストとして登壇。会場を見渡し「懐かしい」と思い出に浸った。展示されているドラマ関連の写真に目