中国軍の戦闘機による自衛隊機へのレーダー照射について、小泉防衛大臣とアメリカのヘグセス国防長官が電話で会談し、日米による「深刻な懸念」を表明しました。【映像】電話会談の内容について話す小泉大臣「中国の行動は地域の平和と安定に資するものではなく、地域において緊張を高めるいかなる行為についても深刻な懸念を表明するとともに、日米間で緊密に意思疎通し、連携していくことで一致いたしました」（小泉防衛大臣）