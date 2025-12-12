ジャーナリストの伊藤詩織氏（３６）が１２日に都内で、自身が監督したドキュメンタリー映画「ブラック・ボックス・ダイアリー」の初日舞台あいさつに出席。同映画を巡るトラブルについて「ご迷惑ご心配をおかけしました」とした一方で、映画の問題点を指摘した自身の元弁護団については「事実でないことは正していかなくてはいけない」と話し、反論文を自身のホームページに掲載したことを明かした。同映画は伊藤氏が受けた性