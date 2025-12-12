屋島高松市 高松市が2026年１月31日に開催する「屋島お宝再発見ウォーク」の参加者を募集しています。 旧屋島ケーブル登山口から登山道を登って屋嶋城を通ってやしまーるまで行き、源平合戦の古戦場が一望できる談古嶺で昼食を食べて戻ってくる約10キロのコースです。温かい菜汁の振る舞いがあります。 参加費は500円で先着40人です。申し込みは屋島地域自然活用事業実行委員会まで。