藤田神社で行われたしめ縄作り体験11日 岡山市の神社で11日、地元の高校生が新年の健康や幸せを願いながら「しめ縄作り」を体験しました。 岡山市南区の藤田神社でしめ縄作りを体験したのは、興陽高校の農業科の生徒約20人です。 藤田神社では毎年この時期にしめ縄作りをしていましたが、作り手となる近所の人たちが高齢化するなどして作業が難しくなっていました。2024年から興陽高校の生徒たちが自分たちで育