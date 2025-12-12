ウマ年に思う 2026年（令和８年）は午（うま）年。疾走する馬のようにエネルギッシュに前進する年にしたいものだ。 馬に関する言葉には、駿馬（しゅんば）もあれば、悍馬（かんば）もある。前者は、優れた馬を意味し、後者は荒っぽい性質の馬を指す。 人と馬の関係は古く、馬は農耕に使われ、戦にも駆り出された。 『人馬一体』という言葉もある。何か事を成す時に、人と馬が一体となって活動することを形容するも