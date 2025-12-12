【英国】 鉱工業生産指数（10月）16:00 予想0.9%前回-2.0%（前月比) 予想-1.1%前回-2.5%（前年比) 製造業生産高（10月）16:00 予想1.1%前回-1.7%（前月比) 予想-0.1%前回-2.2%（前年比) 貿易収支（10月）16:00 予想-1950.0億ポンド前回-188.83億ポンド（商品貿易収支) 予想-11.5億ポンド前回-10.94億ポンド（貿易収支) 【ユーロ圏】 ドイツ消費者物価指数（確報）（11