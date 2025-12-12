16:00財務省国債市場特別参加者会合 17:00パネッタ伊中銀総裁、会議出席 18:30市場調査会社イプソス英インフレ態度調査（11月） 22:00ポールソン・フィラデルフィア連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり） 22:30ハマック・クリーブランド連銀総裁、会議出席（質疑応答あり） 13日0:35グールズビー・シカゴ連銀総裁、年次経済展望会議出席（質疑応答あり） EU財務相理事会