テクニカルポイント ポンドドル、一目均衡表の雲を上抜いた後も腰折れせずに上昇 1.3455エンベロープ1%上限（10日間） 1.3444ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.3398現値 1.3368一目均衡表・雲（上限） 1.3360100日移動平均 1.3342200日移動平均 1.332210日移動平均 1.3309一目均衡表・転換線 1.3238一目均衡表・基準線 1.323421日移動平均 1.3220一目均衡表・雲（下限）