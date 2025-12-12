大相撲の元小結でタレントの臥牙丸（38）が12日までに自身のYouTubeチャンネル「ガガちゃんねる」を更新。日本語を駆使できるようになった“秘けつ”を明かした。11月の九州場所で初優勝し、大関昇進した安青錦（21＝安治川部屋）について臥牙丸は「日本語がうまい。僕が使えない言葉もバンバン使ってる」と舌を巻いた。そして自身がどうやって日本語を覚えたかという話題へ。「ボクは酒の席で（日本語を覚えた）。関取へ上