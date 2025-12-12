フジテレビの酒主義久アナウンサー（38）が12日、インスタグラムを更新。育休中の榎並大二郎アナウンサー（40）とのツーショットを公開し、反響を呼んでいる。酒主アナは「健康診断に来た榎並さん」と私服姿の榎並アナと並んだ写真をアップ。ひげをたくわえた榎並アナの姿に「育休中にすんごいワイルド」とつづり、フォロワーからも「あら、大ちゃんめちゃくちゃワイルドになってるー復帰楽しみにしてます」「誰かと思ったら榎並