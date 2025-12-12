【「SUNSUN Candy Store」東京会場】 開催期間：12月26日～2026年1月8日 開催場所：東京駅一番街 東京キャラクターストリート いちばんプラザ 営業時間：10時～20時30分 ※最終日は18時まで CHOCOLATE Inc.は、パペットスンスンの期間限定ポップアップ「SUNSUN Candy Store」を、12月26日開始の東京会場を皮切りに、大阪、名古屋、博多、札幌