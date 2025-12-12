ファーウェイ・ジャパンは、イヤーカフ型イヤホン『HUAWEI FreeClip 2』のクラウドファンディングを「GREEN FUNDING」にて先行して公開し、支援受付を開始した。 【画像】ブルーとブラックを用意本体外観 『HUAWEI FreeClip 2』は前モデル『HUAWEI FreeClip』から装着感と音質を改善したモデルだ。外側の素材を液体シリコーンに変えることで柔らかくなり、本体も片側約5.1gと軽くなった。さらに自