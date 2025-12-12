清水エスパルスは12日、DF監物拓歩(25)が契約満了により退団することを発表した。監物は清水の下部組織出身で、早稲田大を経て2023年にトップチームへ加入。今季はJ1で6試合に出場した。退団に際してクラブを通じ、以下のようにコメントしている。「清水エスパルスに関わる全ての皆さん、1年間という短い間でしたがご声援ありがとうございました。エスパルスファミリーに加わる事ができた事大変嬉しく思います。あの大声援は忘