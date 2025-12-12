大分トリニータは12日、筑波大のMF山崎太新(4年)が来季加入内定となったことを発表した。山崎は横浜FCユース出身で、今季は10番を背負いながら主将の大役も務めている。関東大学リーグでは19試合3ゴール2アシストで2年ぶりの優勝に貢献した。大分は2年連続でJ2の16位に終わっており、クラブを通じて「自分がその状況を打破し、高みを掴むための原動力になれるよう、誰よりも走り、誰よりも戦い、誰よりも勝利に執着します」と