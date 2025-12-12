RB大宮アルディージャは12日、宮沢悠生監督が契約を更新して明治安田J2・J3百年構想リーグも引き続き指揮を執ることを発表した。宮沢監督は大宮が8位に位置していた9月に監督に就任。最終的に6位でJ1昇格プレーオフに進出したものの、準決勝でジェフユナイテッド千葉に3点差を逆転される3-4の敗戦を喫して来季もJ2で戦うことになった。指揮官はクラブを通じて「2025シーズン、困難な局面で大役を引き受けました。しかしどん