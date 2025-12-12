嵐の公式Instagramが、2004年にリリースされたシングル「PIKA☆☆NCHI DOUBLE」のジャケット写真を投稿。“ThrowBack ARASHI”として公開された2枚が、往年のファンの心を強く揺さぶっている。 【画像】嵐「PIKA☆☆NCHI DOUBLE」ジャケ写／過去ジャケ写抜粋／2025年8月・10月に公開された動画 ■通常盤ジャケットは“飾らない5人”が並ぶ名ショット 1枚目に投稿されたのは、通常盤ジャケットとして使用されたビジュアル