フィットイージー [東証Ｐ] が12月12日大引け後(15:30)に決算を発表。25年10月期の経常利益(非連結)は前の期比44.9％増の23.1億円に伸び、26年10月期も前期比36.3％増の31.6億円に拡大を見込み、5期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。7期連続増収、5期連続増益になる。 同時に、前期の年間配当を24円→25円(前の期は20円)に増額し、今期も前期比21円増の46円に大幅増配する方針とした。 直近3ヵ