モルフォ [東証Ｇ] が12月12日大引け後(15:30)に決算を発表。25年10月期の連結経常利益は前の期比76.2％減の7100万円に落ち込んだが、従来予想の6000万円を上回って着地。26年10月期は前期比2.1倍の1億5000万円に回復する見通しとなった。5期連続増収になる。 直近3ヵ月の実績である8-10月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比45.2％増の1億5100万円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の12.8％→13.2％に上昇した。 株探