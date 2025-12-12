12日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数263、値下がり銘柄数299と、値下がりが優勢だった。 個別ではゼネラル・オイスター、かっこ、ＶＡＬＵＥＮＥＸ、オンコリスバイオファーマ、ＦＵＮＤＩＮＮＯがストップ高。グリーンモンスター、ｖｉｓｕｍｏ、カルナバイオサイエンスは一時ストップ高と値を飛ばした。松屋アールアンドディ、ＢｕｙＳｅｌｌＴｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ、