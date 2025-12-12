アピリッツ [東証Ｓ] が12月12日大引け後(15:30)に決算を発表。26年1月期第3四半期累計(2-10月)の連結経常損益は1億2700万円の赤字(前年同期は1900万円の黒字)に転落した。 直近3ヵ月の実績である8-10月期(3Q)の連結経常損益は1億0200万円の赤字(前年同期は900万円の黒字)に転落し、売上営業損益率は前年同期の0.4％→-4.3％に大幅悪化した。 株探ニュース