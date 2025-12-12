ＳＣＡＴ [東証Ｓ] が12月12日大引け後(15:35)に決算を発表。25年10月期の連結経常利益は前の期比26.3％増の1億9700万円になり、26年10月期も前期比1.5％増の2億円に伸びる見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である8-10月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比69.0％増の4900万円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の4.3％→7.0％に改善した。 株探ニュース