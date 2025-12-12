ツクルバ [東証Ｇ] が12月12日大引け後(15:30)に決算を発表。26年7月期第1四半期(8-10月)の連結経常損益は100万円の黒字(前年同期は1000万円の赤字)に浮上し、通期計画の2億4000万円に対する進捗率は0.4％となった。 直近3ヵ月の実績である8-10月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の0.4％→0.9％に改善した。 株探ニュース