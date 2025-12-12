ノースサンド [東証Ｇ] が12月12日大引け後(15:30)に決算を発表。26年1月期第3四半期累計(2-10月)の経常利益(非連結)は36.9億円となり、通期計画の48.7億円に対する進捗率は75.9％となった。 同時に、従来未定としていた期末一括配当を見送る(前期は1→60の株式分割前で無配)とし、無配継続する方針とした。 株探ニュース