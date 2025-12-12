元日向坂46の影山優佳（24）が11日放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（木曜深夜0時45分）に出演。サッカー元日本代表DF内田篤人氏（37）とともに出演し、とあるサッカー選手のエピソードに異議を唱えた。番組のテーマは、「スポーツに潜むあざとテクを徹底検証」。スポーツを見てキュンとする瞬間について議論した。南海キャンディーズ山里亮太は「槙野さんいるじゃないですか。槙野さんDFでしょ？その当時好きだった