俳優の加藤あい（４３）が誕生日にあたる１２日、都内で、ビューティードリンク「オーソモル・ビューティ」のアンバサダー就任イベントに出席した。オールホワイトのセットアップに身を包み、４３歳を迎えてもなお変わらぬ美貌を放った。３児のママでありながら、スラッとした抜群のスタイルは健在。日頃から心がけている美の秘訣として「食事をとる。しっかり寝ること。体を動かすこと」の三箇条をあげ、水泳が大好きだとして