女優加藤あい（43）が12日、都内で、ドイツの医師と薬剤師が監修するプレミアムサプリブランド「オーソモル」が国内販売を開始するビューティー・ドリンク「オーソモル・ビューティー」アンバサダー就任式に出席した。13年に一般男性と結婚し、3児の母となり仕事をセーブしていた。24年10月、ファッションイベントで約8年ぶりに公の場に姿を見せて以来、取材陣の前に登場した。9年ぶりの広告出演となった。白いスーツ姿で登場し、