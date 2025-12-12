新型コロナウイルスの電子顕微鏡写真（米国立アレルギー感染症研究所提供）厚生労働省は12日、全国約3千の定点医療機関から1〜7日の1週間に報告された新型コロナウイルスの新規感染者数が4835人で、1機関当たり1.26人だったと発表した。前週比0.88倍となり、5週連続で減少した。都道府県別で1機関当たりの感染者数が最も多かったのは新潟の3.38人で、北海道3.37人、熊本2.60人と続いた。少なかったのは長崎と沖縄0.33人、鹿児