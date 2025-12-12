配送業務を委託した下請けの運送業者に無償で商品の積み下ろしなどをさせていたとして、公正取引委員会は１２日、総合物流大手「センコー」（大阪）の下請法違反（利益提供要請の禁止）を認定し、再発防止などを求める勧告を行った。物流業界に慣行として残るこうした行為の同法違反による勧告は初めて。残業規制強化に伴う「２０２４年問題」で業界の人手不足などが懸念される中、公取委が監視を強めていた。発表によると、セ