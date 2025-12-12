俳優の犬飼貴丈（31）が12日、金曜レギュラーを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に出演。自身の待ち受け画像を明かした。同番組では「今年のうちにやっておきたい開運術」を特集。より運気を高める待ち受け画像を探るべく、レギュラー陣の私物スマートフォンの待ち受け画像を紹介した。そこで犬飼のスマートフォンの画面が公開されると、「ハライチ」澤部佑は「犬飼君の待ち受けが岩井」とビックリ。犬飼は