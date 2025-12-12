タレントでAKB48の元メンバー・大堀恵が12日、自身のアメブロを更新。AKB48の20周年記念公演で、同じく元メンバーで俳優の大島優子と11年ぶりに再会したことを報告した。【映像】大島優子の激変した姿＆子どもと作った手料理（複数カット）大堀は「先日の武道館コンサート終わりに、優子に11年ぶりに会えました」と大島と再会したことを明かし、仲睦まじい2ショットを公開した。続けて「久しぶりに会ったら、ゆうこの母性が